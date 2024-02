Francesco Paszkowski Design top per Baglietto

chiamato FAST50, è uno yacht di 50 metri, dotato di 4 motori MTU 2000M96L, che può raggiungere una velocità massima di 30 nodi, è il top di gamma della linea Fast firmata Francesco Paszkowski Design

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nell’ambito di un’attesa presentazione alla stampa tenutasi nei giorni scorsi a Milano, il brandha presentato due nuove gamme di prodotto firmate, andando a completare il range di offerta del marchio che quest’anno festeggia il suo 170esimo anniversario. Il nuovo progetto di 50m - FAST50 - segna il top di gamma nella linea di barche veloci, innovative e tecnologiche, da sempre sinonimo del marchio spezzino, mentre il concept XO lancia il cantiere in un nuovo segmento, quello delle barche pensate per le lunghe traversate intorno al mondo, il cui primoall’interno di questa filosofia sarà X50. "Innovare nella tradizione resta il presupposto fondamentale di– commenta Diego Michele Deprati, Ceo del cantiere spezzino – che trova in ...