Un nuovo appuntamento solidale alla Prateria di Domodossola : la Cooperativa sociale, in collaborazione con il Lions Club di Domodossola, Omegna, Verbania, Borgomanero, Arona e Novara, organizza per giovedì 22 febbraio la Cena dello Sport . Il ricavato sarà destinato al fondo per l'acquisto della seconda casa

FOTO/ Lions Club Benevento, 150 alunni a Morcone per "Api e dintorni" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Lions Club Benevento Arco Traiano del presidente Manlio Marotti e il Lions Club Benevento Host del presidente Gianluca Tomaciello hanno preso parte al progetto "Api e dintorni" promosso dell'associazione Apicoltori Campani Associati (APAS) in luogo a Morcone da oggi, venerdì 16 febbraio, sino a domenica 18 febbraio. L'evento rientra nell'ambito del service del Lions Club International – Multi distretto 108 YA "Salviamo le api e salveremo il mondo", e ha visto il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso e dell'Istituto Comprensivo Statale G. Battista Bosco Lucarelli. Nella giornata di oggi, infatti, oltre 150 alunni dei due istituti beneventani sono ...

Dal Lions Club Lucca le Mura un contributo per rinnovare il parco giochi dell’orario foto: Sabato pomeriggio scorso (10 febbraio), all’inizio della festa di Carnevale, il parroco don Paolo Dalle Mura, i giovani e i genitori che frequentano l’Oratorio Anspi Giovanni Paolo II in via Fratelli ... Lions club. Il veglione di raccolta fondi: Il veglione mascherato "I colori del mondo" a Forte dei Marmi sostiene la Casa rifugio per donne vittime di violenza e la Lions Club International Foundation. Grande trasporto emozionale al gran galà in maschera del Lions club Paestum: Un momento di grande trasporto emozionale. In vetrina la XV edizione del prestigioso «Gran galà in maschera» 2024 firmato dai Lions club Paestum. «Scrittori e ...

