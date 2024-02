FOTO – Inter | tutto pronto a San Siro! Scelta la maglia contro la Salernitana

/ Ungheria - Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: in coincidenza con il match tra Roma e Inter, con 410 blocchi '. AgCom è perfettamente legittima e agirà a beneficio di tutto il

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’si prepara a scendere in campo alle 21 per la sfida in casa a San Sirolaladella partita per questa sera.a San Siro per. Alle 21 la squadra allenata da mister Simone Inzaghi sfiderà i campani nel match valido per la 25esima giornata di campionato. I nerazzurri sono sempre al comando della classifica con 60 punti, grazie alle 19 vittorie ottenute e a 3 pareggi. I padroni di casa questa sera scenderanno in campo inarancione, così come svelato dalla pagina Twitter del club. https://t.co/cqmXjoSnep pic.twitter.com/5RmUG2hkk7 —(@) February 16, ...