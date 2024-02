La Virtus riparte con 26 punti in piena lotta per il terzo e Pavic Romagnano 14, Ovada 13, Playasti 11, Fortitudo Chivasso 6, Mtv Nel fine settimana in arrivo ancora un turno di riposo: la

Fortitudo, il terzo turno posticipato al 10 aprile (Di venerdì 16 febbraio 2024) Fortitudo al lavoro. Si avvicina a grandi passi la sfida in programma domenica pomeriggio a Casal Monferrato in casa della Novipiù. Alle 18 al PalaFerraris la formazione di Attilio Caja (nella foto Ciamillo) è attesa dal confronto con i piemontesi per la seconda giornata della fase ad orologio. Secondi nella classifica del girone Rosso, i biancoblù che dovranno fare a meno di capitan Matteo Fantinelli infortunatosi nella sfida con la Juvi Ferraroni Cremona e indisponibile per le prossime 3 settimane. Migliorano giorno dopo giorno e dovrebbero invece, salvo imprevisti essere delle sfida invece Riccardo Bolpin e che Mark Ogden, usciti anche loro malconci dal confronto con la Juvi. Ieri intanto la Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato lo spostamento della sfida tra Fortitudo e Treviglio inizialmente programmata per domenica prossima 25 ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024)al lavoro. Si avvicina a grandi passi la sfida in programma domenica pomeriggio a Casal Monferrato in casa della Novipiù. Alle 18 al PalaFerraris la formazione di Attilio Caja (nella foto Ciamillo) è attesa dal confronto con i piemontesi per la seconda giornata della fase ad orologio. Secondi nella classifica del girone Rosso, i biancoblù che dovranno fare a meno di capitan Matteo Fantinelli infortunatosi nella sfida con la Juvi Ferraroni Cremona e indisponibile per le prossime 3 settimane. Migliorano giorno dopo giorno e dovrebbero invece, salvo imprevisti essere delle sfida invece Riccardo Bolpin e che Mark Ogden, usciti anche loro malconci dal confronto con la Juvi. Ieri intanto la Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato lo spostamento della sfida trae Treviglio inizialmente programmata per domenica prossima 25 ...

Advertising

Altre Notizie

Basket serie A2. Rbr, il Flaminio è l’arma in più. Media di 2.800 spettatori a gara: Il Flaminio non si smentisce, il pubblico di Rimini è nelle zone alte delle classifiche speciali della prima parte della stagione. La A2 fa registrare una media di spettatori a gara di 1.863, del 32% ... Fortitudo troppo forte per la Juvi: 93-72: La Juvi torna nettamente sconfitta da Bologna nella prima gara della fase a orologio. La Fortitudo si rivela più forte e nonostante l'infortunio strada facendo di Fantinelli mette sotto i cremonesi. P ... La Fortitudo Messina regge fino all’intervallo. Nella ripresa dilaga Ragusa: È la fotocopia della sfida andata in scena una settimana fa con l’Orlandina per la Fortitudo Messina, che anche a Ragusa tiene testa alla Virtus per un tempo (chiuso sul 46-41), per poi cedere alla ...

Video di Tendenza