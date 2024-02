Formisano coccola il giovane Grifo | Vinto coi ragazzi del 2004 e 2005

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La festa di tutti, il sorriso dei giovani: è questa la fotografia dei tre punti con la Fermana, arrivati dopo una sfida fatta di sofferenza ma sempre con l’obiettivo chiaro di cercare il gol. "Questa è una delle vittorie più belle che un allenatore possa ottenere, per due motivi: primo perché non abbiamo cambiato il piano gara; secondo per il gol confezionato dal coraggio dei, che arrivano ogni mattina al campo prima di me – ha spiegato il tecnico Alessandroal termine della gara – Questa vittoria non è scontata. Il gol è un manifesto di quanto di buono fatto negli ultimi anni perché lo hanno costruito une un". Alessandroproprio nell’emergenza ha visto la possibilità di mettere in mostra le qualità dei giovani biancorossi che ha visto crescere nella Primavera ...