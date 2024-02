Per far si che scatti il bonus le seguenti formazioni devono ? Le società che rinunceranno a disputare gare ufficiali per PROMOZIONE GIRONE D POSIZIONE SOCIETÀ PUNTI BONUS TOTALE 1 ATLETICO TORINO

Formazioni ufficiali Torino-Lecce, Serie A 2023/2024 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Oggi alle 19.00 si apre la 25ª giornata di Serie A 2023/2024 con la sfida tra Torino e Lecce. I salentini arrivano dal pesante ko di Bologna per 4-0. I granata da due pareggi consecutivi con Sassuolo e Salernitana. Ecco le scelte ufficiali di Ivan Juric e Roberto D’Aversa. Torino: in attesa Lecce: in attesa SportFace. Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 16 febbraio 2024) Oggi alle 19.00 si apre la 25ª giornata dicon la sfida tra. I salentini arrivano dal pesante ko di Bologna per 4-0. I granata da due pareggi consecutivi con Sassuolo e Salernitana. Ecco le sceltedi Ivan Juric e Roberto D’Aversa.: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Lione – Nizza: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Lione - Nizza di Venerdì 16 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 22° giornata di Ligue 1 ... Torino-Lecce: dove vederla in streaming e in tv, probabili formazioni e orario: La venticinquesima giornata di Serie A si apre con Torino-Lecce. Il primo match del turno parte con il doppio anticipo del venerdì, con l'Inter che gioca in serata in vista della gara ... Inter-Salernitana, Serie A: testa-coda, probabili formazioni e diretta tv: Dopo aver assistito alla disputa delle tre coppe europee che hanno visto impegnate anche le nostre formazioni di Serie A, ...

Video di Tendenza