Formazioni ufficiali Inter-Salernitana | Serie A 2023 2024

Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER - SALERNITANA ] RISULTATO IN DIRETTA: INTER - SALERNITANA Venerdì 16 febbraio 2024 alle 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Oggi alle 21.00si sfidano nel match valido per la 25ª giornata di. Subito sfida difficile per il neo arrivato Liverani, che dovrà risollevare i granata dall’ultimo posto con 13 punti e a 7 punti dal Sassuolo. Nerazzurri che vogliono allungare a +10 sulla Juventus. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.