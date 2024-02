Foresta amazzonica a rischio entro il 2050

Secondo le stime elaborate dal Potsdam Institute for Climate Impact Research in una ricerca pubblicata sulla rivista Nature, entro il 2050 fino al 47% della Foresta amazzonica è a rischio. Un

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le condizioni sempre più drammatiche del polmone verde della Terra Sfruttamento incondizionato del suolo e cambiamento climatico stanno accelerando in maniera drammatica la riduzione della superficie complessiva della, al punto che la sua stessa sopravvivenza è a. Secondo le stime elaborate dal Potsdam Institute for Climate Impact Research in una ricerca pubblicata