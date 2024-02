Fondi di coesione | Meloni a Gioia Tauro per l' accordo Occhiuto | La Calabria leader nel Sud per risorse stanziate

Meloni deve chiedere scusa perché questi fondi erano destinati in primo luogo al Sud, e gli accordi di coesione andavano fatti innanzitutto con le regioni del sud invece che con tutte le regioni del

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata nel porto didove firmerà, insieme al presidente della RegioneRoberto, l’per il Fondo sviluppo e2021-2027. Alla cerimonia è presente anche il ministro per gli Affari europei, le Politiche die il Pnrr, Raffaele Fitto. Ad attendere la premier anche il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà,...

“Credo di dover rispondere ad una osservazione fatta in Val d’Aosta dalla premier perché è una considerazione che continuano a ripetere, in maniera ... (ilfattoquotidiano)

Gennaro Amato: “A marzo saremo a Roma per incontrare la premier Giorgia Meloni per parlare del rischio default, con perdite economiche e posti di ... (puntomagazine)

In attesa dell'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni , il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha rilasciato una dichiarazione ... (feedpress.me)

Fondi per il Sud, De Luca attacca Fitto: "Un’altra presa per i fondelli, palle al vento”: De Luca guida la piazza contro l’autonomia: "Stiamo cercando di combattere per lo sviluppo del Sud. Sono bloccati tutti i fondi di sviluppo e coesione con un’operazione vergognosa di inefficienza da ...

Governo, De Luca: Fondi sviluppo e coesione non sono un bottino: Roma, 16 feb. (askanews) – “Il problema riguarda la democrazia, che vive se viene rispettato un fatto costituzionale. Significa che chi governa non può prendere le risorse come se fossero un bottino d ...

La premier Meloni a Gioia Tauro per il Fondo coesione: Giorgia Meloni in Calabria, a Gioia Tauro, per la firma del patto di sviluppo e coesione con il governatore Roberto Occhiuto ...