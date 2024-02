Fondazione Banca Popolare di Bergamo | 30mila per la ricerca sulla sindrome di Angelman

Presidente della Fondazione San Benedetto, Enzo Salera, Sindaco Presidente del Consiglio Comunale e il Presidente della Banca del Consiglio Comunale e il Presidente della Banca Popolare del

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 febbraio 2024). In occasione della Giornata internazionale delladi, il 15 febbraio 2024,disostiene lacontro la malattia rara con un contributo, pari a 30 mila euro, destinato alle attività di FROM –per laOspedale diETS impegnata da anni nellapatologia rara insieme ad Associazione, che riunisce le famiglie dei pazienti. La donazione didiintende in particolare finanziare l’evoluzione del Registro, progetto ...