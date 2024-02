Secondo le recenti dichiarazioni del Presidente FNOMCeO Filippo Anelli e della Presidente FNOP I Barbara ai cinquanta anni; l'età l'età media della pensione di invalidità; il profilo ergonomico; l'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "Non abbiamo un'idea precisa", però "i medici che potrebbero essere" dalla possibilità di posticipare lafino ai 72"sono circateoricamente". E' la stima fatta da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale Ordini dei

Fnomceo, 'pensione 72 anni 30mila interessati ma dubbi su risposta': Milano, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "Non abbiamo un'idea precisa", però "i medici che potrebbero essere interessati" dalla possibilità di posticipare la pensione fino ai 72 ... chirurghi e degli ...

Dl milleproroghe/ Anelli, 30mila medici attivi fino a 72 anni ma non basta: norma non efficiente rispetto a misura attesa dal Governo: «Non abbiamo un’idea precisa, i medici che potrebbero essere interessati sono circa 30 mila teoricamente. Sono state introdotte in questo emendamento una serie di misure che tengono conto ...

I dubbi della Fnomceo su pensione medici a 72 anni: “Prevediamo che non darà la risposta attesa dal Governo”: I dubbi della Fnomceo su pensione medici a 72 anni: “Prevediamo che non darà la risposta attesa dal Governo” Il presidente Anelli (Fnomceo): “I medici che potrebbero essere interessati sono circa 30mi ...