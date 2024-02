Florence Pugh in Valentino sul red carpet londinese di Dune 2 | una principessa sensuale

Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh , se per San Valentino riceve in dono un maglione che le ricorda Lady

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ininterpeta laIluran e, cercando di rimanere fedele al suo personaggio, durante il tour mondiale di presentazione del film ha sempre utilizzato dei look eterei caratterizzati spesso da un bianco avorio e da un uso ben calibrato di ruches. Scelta diversa, però, è stata fatta per la premiere di Londra. Qui, infatti,ha illuminato il red carpert con un sofisticato abitoin grado di mettere in evidenza la sua bellezza moderna.alla premieredi: Parte 2 – fonte: InstagramSi tratta di un modello ricoperto di scintillanti paillettes marrone ruggine dove l’elemento dominante è, senza alcun dubbio, il cappuccio. La linea scelta, infatti, è ...

A quanto pare l'attrice non era interessata a far parte del Marvel Cinematic Universe. A quanto pare per Black Widow , Saiorse Ronan era la prima ... (movieplayer)

Zendaya è la nuova regina di Hollywood (e la premiére di Dune 2 lo conferma): Zendaya è riuscita ancora una volta a catalizzare completamente l’attenzione su di sé e non era scontato, considerando che le sue co-star sono Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin ...

La principessa Irulan è il personaggio più silenzioso che Florence Pugh abbia mai interpretato: Tuttavia, ci sono anche alcuni nuovi personaggi che verranno introdotti in Dune: Part Two, uno di questi è la principessa Irulan. La figlia dell'Imperatore, Irulan non ha la parte più importante nel ...

Anya Taylor-Joy eterea come una Madonna: l’angelico look bianco col velo sul capo: Ieri sera a Londra si è tenuta la prima mondiale di Dune: Part Two. A sfilare a sorpresa sul red carpet è stata Anya Taylor-Joy, che ha incantato tutti con un etereo look bianco da “santa”.