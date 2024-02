Uno Stige, un fiume melmoso, nero, che stava sotto i miei piedi, come Ulisse e Achille . Ricordo di avere visto le radici degli alberi da sotto, come fossi in un crepaccio. E di tanto in tanto, voci

"Fiume melmoso, voci lontane": Parsi rompe il silenzio sul coma (Di venerdì 16 febbraio 2024) Paura per Vittorio Emanuele Parsi. Il professore ordinario di Relazioni Internazionali e Studi Strategici all'Università Cattolica, negli ultimi giorni del 2023 era stato sottoposto a un intervento al cuore all'ospedale di Treviso dopo un malore. Poi, circa un mese fa, il celebre volto di La7, ha pubblicato un aggiornamento sulle proprie condizioni di salute attraverso un messaggio sul proprio account X: "Cari e care, sto meglio", ha scritto. Ma Parsi adesso è arrivato a raccontare dell'operazione d'urgenza e del coma in un'intervista concessa al Corriere della Sera. "Ho sentito tre colpi sul diaframma, come fossi in apnea. Da sommozzatore sai che quando li senti devi riemergere, è l'ultimo avvertimento. Ho capito che c'era qualcosa di grave": così Vittorio Emanuele Parsi ripercorre gli attimi dell'emergenza ...

