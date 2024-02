Fisciano | sospensione idrica | la mappa dei disagi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La società Gori comunica è in programma un intervento sulla retedel Comune di. Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressionedalle 14:00 alle 23:00 di venerdì 16 febbraio 2024, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località: VIA CARLO ALBERTO ALEMAGNA VIA CASA LANDI VIA CASA PAPA BOLANO VIA CRISOLI VIA DEL CENTENARIO VIA DEL CREDITO COOPERATIVO VIA DELL’AGRICOLTURA VIA DOMENICO AVOSSA VIA DON ALFONSO DE CARO VIA DON FRANCESCO ARDOVINO VIA DON MINZONI VIA GENERALE CIRO NASTRI VIA GIOVANNI VENDITTI VIA IANNIELLO VIA IV NOVEMBRE VIA RAFFAELE SINISCALCHI VIA ROCCO PECORARO VIA SALVADOR ALLENDE VIA STARZA VIA TENENTE PASQUALE NASTRI TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di ...