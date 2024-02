Firenze | il video del momento del crollo del cantiere Esselunga

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti a Nuoro sul crollo avvenuto a Firenze. Fonte video Fb Conte

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sono immagini impressionanti quelle che riprendono ildelaldi via Mariti a. Alle ore 8.52 una trave di cemento lunga 20 metri si è spezzata ed è caduta sul solaio distruggendo tre piani del. Un gruppo di operai si trovava lì sotto ed è stato travolto dalle macerie. Le telecamere di sicurezza di Palazzo Vecchio hanno ripreso ilesatto del cedimento all’ex Panificio Militare pubblicato dal quotidiano La Nazione. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Otto le persone coinvolte. Il bilancio è ancora in evoluzione. (TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA).