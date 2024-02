I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre dalle macerie le persone rimaste intrappolate dopo il crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord - Ovest di Firenze. Al momento sono stati estratti in vita dalle macerie tre operai, mentre è ancora incerto il numero delle vittime. Le

Firenze, il video del crollo al cantiere: il momento in cui cade la trave di cemento (Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – Sono immagini agghiaccianti quelle che si vedono nel video del crollo al cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze. Una trave di cemento lunga 20 metri si è spezzata ed è caduta sul solaio distruggendo tre piani del cantiere. Un gruppo di operai si trovava lì sotto ed è stato travolto dalla trave. Otto le persone coinvolte. Il bilancio è rimasto in evoluzione. Due operai morti e tre estratti vivi, altri tre operai sotto le macerie.

