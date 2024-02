Firenze | il video del crollo al cantiere del supermercato | il momento in cui cade la trave di cemento

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti a Nuoro sul crollo avvenuto a Firenze. Fonte video Fb Conte

I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre dalle macerie le persone rimaste intrappolate dopo il Crollo del solaio di un prefabbricato in un ... (tg24.sky)

(Adnkronos) – Vigili del Fuoco in azione dopo il Crollo in un cantiere di Firenze che ha fatto due vittime. Estratte vive tre persone finora dalle ... (periodicodaily)

Meloni: «De Luca Lavori anziché manifestare. Ponte sullo Stretto impossibile solo per chi non ha coraggio»: «Sento l'obbligo di iniziare questo intervento con una brutta vicenda avvenuta a Firenze, dove ci sono degli operai coinvolti in un incidente in un cantiere di un supermercato, a nome ...

Crollo di Firenze, il fascicolo della procura: omicidio colposo plurimo: Le accuse per il momento senza indagati riguardo alla tragedia di via Mariti nel cantiere del futuro supermercato Esselunga ...

Crollo Firenze, Meloni: "Cordoglio e vicinanza Governo, vicenda lacera nostre coscienze": (Agenzia Vista) Calabria, 16 febbraio 2024 "Sento l'obbligo di iniziare su una brutta vicenda avvenuta a Firenze: a nome mio, del governo e dell'Italia voglio esprimere il mio cordoglio e la vicinanza ...