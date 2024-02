Firenze | ecco il video del momento del crollo | operai sotto le macerie

video Florence Tv - Città Metropolitana di Firenze

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le telecamere di sorveglianza di Palazzo Vecchio hanno ripreso la scena del disastroso episodio che si è verificato nel cantiere dell’ex Panificio Militare di. Duesono morti, alcuni dispersi e altri feriti. Secondo le prime ricostruzioni, ilche si è verificato è stato provocato dal cedimento di uno dei piloni strutturali del complesso, che ha travolto gli addetti che stava lavorando al montaggio dei componenti prefabbricati. Le testimonianze dei sopravvissuti indicano che ildel pilone ha innescato una successione di eventi disastrosi: in sequenza, il terzo solaio sarebbe crollato, colpendo quellostante e causando un effetto a cascata che ha coinvolto anche il primo. Tale tragedia ha portato almeno a due vittime, ma il numero di feriti, inclusi alcuni in condizioni ...

Firenze , 7 febbraio 2024 – Le macchine ‘mangia plastica’, tecnicamente chiamate ecocompattatori, non sono una novità per la città di Firenze , già si ... (lanazione)

Rider, salta l'accordo in Ue sulle nuove norme per la tutela dei lavoratori: ecco i Paesi che si sono astenuti: Salta per la seconda volta di fila l'accordo politico sulle nuove norme a tutela dei rider e dei lavoratori delle piattaforme come Uber, Deliveroo e Glovo. Lo comunica la presidenza di turno ...

Giorgia Meloni: «Vincenzo De Luca Lavori anziché manifestare. Ponte sullo Stretto impossibile solo per chi non ha coraggio»: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto hanno firmato, nel porto di Gioia Tauro, l'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione ...

Navalny: l’annuncio della morte sulla tv statale russa: Ecco l'annuncio della TV statale russa Channel 1 della morte del leader dell'opposizione e più accanito nemico del presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny.