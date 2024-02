Firenze | due operai morti per crollo di un pilone nel cantiere Esselunga Tre estratti vivi Si cercano dispersi

Crollo in cantiere a Firenze : morti due operai - ci sono dispersi (Adnkronos) – Incidente mortale in cantiere oggi a Firenze a seguito di un Crollo. Due operai sono morti e altri risulterebbero al momento ... ()

Crollo in cantiere a Firenze : morti due operai - ci sono dispersi E' successo questa mattina in via Mariti, nella zona nord della città. Giani: "Tre estratti vivi, sono gravi ma coscienti. Coinvolti otto o nove ... (sbircialanotizia)

Firenze - crollo in un supermercato : due operai morti Una tragedia imprevista. A Firenze, in zona Novoli, un supermercato Esselunga in costruzione è crollato. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, ... (zon)