al momento tre estratti vivi e due dispersi) nel crollo di una impalcatura avvenuto stamani in un grande cantiere per la realizzazione di un supermercato Esselunga in via Mariti a Firenze, nell'area

Firenze. Crollo nell’area dell’ex Panificio Militare nel cantiere del nuovo Esselunga: almeno tre morti (Di venerdì 16 febbraio 2024) Infortunio mortale sul lavoro a Firenze nell’area dell’ex Panificio Militare dove ora c’è il cantiere per la costruzione del nuovo Esselunga, in via Mariti. Stamattina è crollata una trave. Ci sono tre operai morti, tre estratti vivi e altri dispersi. Sul bilancio delle vittime e dei feriti è intervenuto il presidente della Regione Eugenio Giani. “Tutte le forze stanno lavorando al massimo per estrarre altre 3 persone al momento sotto le macerie. Ci sono purtroppo delle persone senza vita”. Gli operai stavano montando i prefabbricati. Sul posto sono arrivati Protezione civile, vigili urbani, vigili del fuoco, polizia e 118. “Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un Crollo di impalcatura in un ... Leggi tutta la notizia su laprimapagina (Di venerdì 16 febbraio 2024) Infortunio mortale sul lavoro adove ora c’è ilper la costruzione del, in via Mariti. Stamattina è crollata una trave. Ci sono tre operai, tre estratti vivi e altri dispersi. Sul bilancio delle vittime e dei feriti è intervenuto il presidente della Regione Eugenio Giani. “Tutte le forze stanno lavorando al massimo per estrarre altre 3 persone al momento sotto le macerie. Ci sono purtroppo delle persone senza vita”. Gli operai stavano montando i prefabbricati. Sul posto sono arrivati Protezione civile, vigili urbani, vigili del fuoco, polizia e 118. “Il nostro sistema regionale sta intervenendo per undi impalcatura in un ...

