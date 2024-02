Firenze | crollo nel cantiere del supermercato | almeno un morto e alcuni dispersi La testimone | «Un boato | poi la nuvola di polvere»

che si è verificato questa mattina intorno alle 9 a Firenze, in Altri tre operai rimasti coinvolti nel crollo sono stati estratti

(Di venerdì 16 febbraio 2024) «Poco dopo le 8 ho sentito un grande. Non immaginavo una tragedia del genere e sono dispiaciuto per le vittime». Sono questi i primi attoniti commenti di un residente della periferia di, vicino aldove è in corso la costruzione di unEsselunga. Sul posto si è verificato un tragico incidente. Sarebbe infatti crollato un muro di contenimento in via Mariti, nell’area dell’ex Panificio militare: l’impatto avrebbe coinvolto 8 persone, secondo quanto fa sapere il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. Ci sarebbe un, mentre i feriti sarebbero 3. Sono i dati ufficiali diffusi dal 118 dell’Asl Toscana, centro che con proprio personale, partecipa anche alle squadre Usar – attivate nell’ambito delle maxi-emergenze – insieme ai vigili del fuoco nella ...

