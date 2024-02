Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia dell acittà dove è in corso la costruzione di un supermercato. Avrebbe ceduto un muro di contenimento. Verifiche

Firenze, crollo in un supermercato Esselunga in costruzione: ci sono operai morti e diversi dispersi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tragedia al supermercato Esselunga in costruzione a Firenze. Un primo parziale bilancio parla di due morti e almeno sei dispersi. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tragedia alin. Un primo parziale bilancio parla di duee almeno sei

Advertising

Notizie Correlate

Crollo nel cantiere di un supermercato Esselunga a Firenze : “Due operai morti e sette dispersi” Un Crollo si è verificato venerdì mattina a Firenze nel cantiere di in via Mariti, alla periferia della città, dove è in corso la costruzione di un ... ()

Altre Notizie

Video di Tendenza