- - > undefined - ANSA . Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città, dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un muro di contenimento

Firenze, crollo in un supermercato: due operai morti (Di venerdì 16 febbraio 2024) Una tragedia imprevista. A Firenze, in zona Novoli, un supermercato Esselunga in costruzione è crollato. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, poco prima delle 9 di oggi, 16 febbraio, sembra che una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio abbia ceduto, finendo dove si trovavano alcuni operai nel cantiere di Via Giovan Filippo Mariti, all’ex Panificio Militare, dove ora si sta costruendo un supermarket. In quel momento i lavoratori stavano montando dei prefabbricati. Un primo parziale bilancio parla di due morti e di diversi dispersi. Tre persone sono state, fortunatamente, estratte vive. Successivamente hanno ricevuto il trasporto all’ospedale di Careggi. Due erano etichettate con codice rosso, mentre invece l’altro era in codice giallo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del ... Leggi tutta la notizia su zon (Di venerdì 16 febbraio 2024) Una tragedia imprevista. A, in zona Novoli, unEsselunga in costruzione è crollato. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, poco prima delle 9 di oggi, 16 febbraio, sembra che una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio abbia ceduto, finendo dove si trovavano alcuninel cantiere di Via Giovan Filippo Mariti, all’ex Panificio Militare, dove ora si sta costruendo un supermarket. In quel momento i lavoratori stavano montando dei prefabbricati. Un primo parziale bilancio parla di duee di diversi dispersi. Tre persone sono state, fortunatamente, estratte vive. Successivamente hanno ricevuto il trasporto all’ospedale di Careggi. Due erano etichettate con codice rosso, mentre invece l’altro era in codice giallo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza