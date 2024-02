Firenze | crollo in cantiere supermercato | tre morti Due operai dispersi LIVE

É il racconto di Miriam, una residente che abita nei pressi del cantiere di via Mariti a Firenze, e che ha praticamente visto il crollo in diretta. "Era prima delle nove - ha aggiunto - . Dalla

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'incidente si è verificato questa mattina in via Mariti, vicino a Novoli, dove è in corso la costruzione di unEsselunga: avrebbe ceduto una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio, crollando sugli. Sarebbero 8 le persone coinvolte. Il 118: due vittime (la seconda non è stata ancora estratta ma è stato constatato il decesso). Tre persone estratte vive. Si cercano 3. Aperta inchiesta per omicidio colposo plurimo