Sulla recinzione laterale del cantiere di via Mariti diventato "Ground zero" campeggia un cartello un nome noto a Firenze nel settore: "Non sono io il progettista del prefabbricato" tiene solo a

Firenze, crollo in cantiere supermercato: le immagini di macerie e soccorsi. FOTO (Di venerdì 16 febbraio 2024) Incidente alla periferia della città, nell' area dell'ex Panificio militare, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. Una trave di cemento di 20 metri che reggeva un solaio si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai. 8 le persone coinvolte: 2 morti, 3 risultano ancora dispersi sotto le macerie, tre sono stati estratti vivi e sono in ospedale Leggi tutta la notizia su tg24.sky (Di venerdì 16 febbraio 2024) Incidente alla periferia della città, nell' area dell'ex Panificio militare, dove è in corso la costruzione di unEsselunga. Una trave di cemento di 20 metri che reggeva un solaio si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai. 8 le persone coinvolte: 2 morti, 3 risultano ancora dispersi sotto le, tre sono stati estratti vivi e sono in ospedale

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza