Firenze | crollo in cantiere supermercato | due morti Tre operai non danno segnali LIVE

Sciopero generale regionale in Toscana, nelle ultime due ore di turno: lo hanno indetto Cgil, Cisl e Uil dopo il grave incidente avvenuto stamani a Firenze nel cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato.

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'incidente si è verificato questa mattina in unin via Mariti, alla periferia della città, dove è in corso la costruzione di unEsselunga: avrebbe ceduto una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio, crollando sugli. Sarebbero 8 le persone coinvolte. 118: due vittime. Tre sono stati estratti vivi. Si cercano 3 dispersi