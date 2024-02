L'incidente si è verificato questa mattina in un cantiere in via Mariti, alla periferia della città, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga: avrebbe ceduto una trave di cemento. Verifiche in corso per capire quanti operai

Firenze, crollo in cantiere supermercato: almeno 2 vittime tra gli operai. DIRETTA (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'incidente si è verificato questa mattina in un cantiere in via Mariti, alla periferia della città, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga: avrebbe ceduto una trave di cemento. Verifiche in corso per capire quanti operai possono essere rimasti intrappolati: ci sarebbero almeno 2 morti, otto le persone coinvolte. Sul posto vigili del fuoco e polizia Leggi tutta la notizia su tg24.sky (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'incidente si è verificato questa mattina in unin via Mariti, alla periferia della città, dove è in corso la costruzione di unEsselunga: avrebbe ceduto una trave di cemento. Verifiche in corso per capire quantipossono essere rimasti intrappolati: ci sarebbero2 morti, otto le persone coinvolte. Sul posto vigili del fuoco e polizia

