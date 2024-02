I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre dalle macerie le persone rimaste intrappolate dopo il crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord - Ovest di Firenze. Al momento sono stati estratti in vita dalle macerie tre operai, mentre è ancora incerto il numero delle vittime.

Firenze, crollo in cantiere supermercato: 3 morti e 3 estratti vivi. Le immagini (Di venerdì 16 febbraio 2024) Incidente alla periferia della città, nell' area dell'ex Panificio militare, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. Una trave di cemento di 20 metri che reggeva un solaio si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai. Tre persone morte, altre tre sono state estratte vive Leggi tutta la notizia su tg24.sky (Di venerdì 16 febbraio 2024) Incidente alla periferia della città, nell' area dell'ex Panificio militare, dove è in corso la costruzione di unEsselunga. Una trave di cemento di 20 metri che reggeva un solaio si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai. Tre persone morte, altre tre sono state estratte vive

FIRENZE, VALENTE (PD): TUTELARE SICUREZZA E SALUTE DI CHI LAVORA: Roma, 16 feb – “È il momento della preoccupazione e del dolore per questa ennesima tragedia sul lavoro, che lascia tutti sgomenti. Il pensiero alle famiglie degli operai coinvolti nel crollo del canti ... Firenze: trave di cemento crolla nel cantiere, 2 operai morti e 6 dispersi: Tragedia a Firenze: due operai sono morti e sei risultano dispersi dopo il crollo di una trave di cemento in un cantiere dove sorgerà un supermercato Esseunga. Crollo Firenze, collegamento in diretta con il direttore Mugnaini: Il direttore di Toscana Oggi è sul luogo dell'incidente. Ci ha mandato un aggiornamento audio e delle foto sull'attuale situazione e sui soccorsi alle persone ancora sotto le macerie.

