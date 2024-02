Una terribile tragedia, purtroppo l'ennesimo incidente sul lavoro. Firenze si stringe intorno alle famiglie degli operai morti questa mattina dopo il crollo di una trave di cemento in un cantiere. L'incidente si è verificato questa mattina in via Mariti, alla

Firenze, crollo al cantiere Esselunga: in 3 ancora sotto le macerie (Di venerdì 16 febbraio 2024) Questa mattina, Firenze è stata teatro di un tragico incidente che ha visto coinvolti numerosi lavoratori in un cantiere edile situato nella parte settentrionale della città, in via Mariti. La tragedia si è consumata quando uno dei piloni portanti di una struttura in fase di costruzione ha ceduto, causando il crollo del solaio di un edificio prefabbricato, stando a quanto riferito dalle autorità presenti sul posto. Durante la giornata, un massiccio intervento di soccorso è stato portato avanti da vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e forze dell'ordine. Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, si è recato sul posto e ha annunciato sui social la presenza di 8 persone coinvolte nell'accaduto. Secondo le prime testimonianze raccolte, crollato il pilone sarebbe venuto giù il terzo solaio che si sarebbe abbattuto sul ...

