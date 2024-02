Firenze | crolla una trave di cemento nel cantiere di Esselunga | tre operai morti | tre estratti vivi «Sono gravissimi» Due dispersi Un testimone | come una bomba

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un crollo si è verificato stamani in un, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un muro di...

L'incidente sul lavoro è avvenuto in via Mariti, una strada nella zona nord della città. Secondo una prima ipotesi sarebbe Crolla to un muro di ... (ilgiornale)

Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze , in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un ... (leggo)

L'incidente sul lavoro è avvenuto in via Mariti, una strada nella zona nord della città. Secondo una prima ipotesi sarebbe Crolla to un pilone di ... (ilgiornale)

Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze , in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un ... (leggo)

Crolla una trave di cemento in un cantiere Esselunga a Firenze: 3 morti, 3 estratti vivi, 2 dispersi: È di tre operai morti il primo bilancio di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina a Firenze, in via Mariti, nel cantiere del nuovo centro commerciale Esselunga. Secondo una prima ...

Firenze, crollo cantiere supermercato: tre operai morti. Cede trave di cemento, tre estratti vivi, si cercano altri dispersi: Un crollo si è verificato stamani in un cantiere Esselunga a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ...

Tragedia sul lavoro a Firenze: cade una trave in un cantiere, due morti e almeno sei dispersi: FIRENZE. Cede una trave di cemento nel cantiere per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga in via Mariti: morti due operai e sei, forse sette, dispersi. La trave di cemento sarebbe crollata ...