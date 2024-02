morti (e al momento tre estratti vivi e due dispersi) nel crollo di una impalcatura avvenuto stamani in un grande cantiere per la realizzazione di un supermercato Esselunga in via Mariti a Firenze,

Firenze, crolla una trave di cemento nel cantiere di Esselunga: tre operai morti, tre estratti vivi. Due dispersi. «Come una bomba, poi le urla» (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un muro di... Leggi tutta la notizia su leggo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un crollo si è verificato stamani in un, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un muro di...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza