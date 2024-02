Firenze | crolla tetto all' ex Panificio Militare | due morti e due dispersi

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Incidente al cantiere Esselunga di via Mariti , all’interno della struttura in demolizione dell’exTragedia all'ex, dove sarebbeta una porzione diin via Ponte di Mezzo davanti al Cinema ManzoniTragedia all'ex, dove sarebbeta una porzione diin via Ponte di Mezzo davanti al Cinema Manzoni