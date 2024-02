Firenze | cantiere | crollo | morti e feriti Altra tragedia sul lavoro

E' di due morti il primo bilancio del crollo, questa mattina, di uno dei piloni principali in un cantiere dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze.

Firenze, crollo nel cantiere di un supermercato: due operai morti, tre estratti vivi, si cercano tre dispersi: Due operai sono deceduti nel crollo in un cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga alla periferia di Firenze, in via Giovan Filippo Mariti, ...

Le immagini del solaio crollato in cantiere a Firenze, ci sono vittime: Firenze, 16 feb. (askanews) - Queste immagini dei Vigili del Fuoco mostrano le conseguenze del crollo di un solaio in un cantiere edile a Firenze. Il drone mostra il luogo dell'incidente dall'alto e p ...

Giani: nel crollo a Firenze si prospettano 5 morti, è un dramma: Roma, 16 feb. (askanews) – Per il crollo avvenuto nel cantiere a Firenze “vedo una situazione problematica all’estremo per cinque persone: uno è stato portata via ora, per un altro si vede alcuni elem ...