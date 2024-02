Firenze | bimbo di tre anni dimenticato sullo scuolabus | suona il clacson e viene liberato

Una vicenda fortunatamente a lieto fine ma che ha dell'incredibile: un bambino di soli tre anni è rimasto chiuso per circa un'ora e mezza, da solo, all'interno dello scuolabus che lo di Firenze.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Una mattina come tutte le altre, il solitoche passa vicino casa alle 8 del mattino e i soliti bimbi assonnati pronti per andare a scuola. A Gambassi Terme, in provincia di, però quella mattina succede qualcosa di impensabile. Quando loarriva a destinazione, scendono tutti i piccoli passeggeri, tranne uno. Un L'articolo proda Il Difforme.

Per anni ha vissuto come in una bolla. Che nessuno vedeva. Quel piccolo bimbo a pochi mesi sgranava gli occhioni guardando mamma e papà, senza ... (liberoquotidiano)

Firenze, a 3 anni chiuso su scuolabus suona clacson e lo liberano: Una passante è stata richiamata dal segnale acustico. L'autista non si sarebbe accorto che il piccolo era ancora a bordo e aveva parcheggiato il mezzo nelle vicinanze di un istituto scolastico ...

Firenze, bimbo di 3 anni resta chiuso nello scuolabus per ore: Si salva suonando il clacson: Un bambino di 3 anni è rimasto chiuso all'interno di uno scuolabus a Gambassi Terme per oltre 2 ore, dopo che l'autista si è allontanato senza accorgersi della sua presenza.

Bimbo di 3 anni resta chiuso nello scuolabus per quasi due ore: da solo suona il clacson e lo liberano: Un bimbo di 3 anni è rimasto chiuso in uno scuolabus per quasi tre ore. Il piccolo ha fatto notare la sua presenza suonando insistentemente da solo il clacson fino a quando una passante non ha ...