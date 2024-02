Firenze | a 3 anni chiuso su scuolabus suona clacson e lo liberano

A Gambassi Terme ( Firenze ) un bambino di 3 anni è rimasto chiuso per circa un'ora e mezzo in uno scuolabus. Il piccolo nonostante fosse spaventato ha avuto la prontezza di suonare insistentemente il clacson del mezzo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 16 febbraio 2024) A Gambassi Terme () un bambino di 3è rimastoper circa un'ora e mezzo in uno. Il piccolo nonostante fosse spaventato ha avuto la prontezza dire insistentemente ildel mezzo e a farsi notare da una passante che ha immediatamente dato l'allarme. La donna ha chiesto aiuto al personale della scuola primaria che ha liberato il bambino. La vicenda è stata riportata stamani dal quotidiano La Nazione. Le parole del sindacoL'autista non si sarebbe accorto che il piccolo era ancora a bordo e aveva parcheggiato il mezzo nelle vicinanze di un istituto scolastico. Il piccolo è in buone condizioni di salute. Da quanto riportato è rimasto dalle 8 alle 10.30 circa all'interno del mezzo. Dopo essere stato liberato, è stato portato a scuola - dove peraltro era ...