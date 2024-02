"Per i combattenti per la libertà". Sono le lettere scolpite sulla pietra Solovetsky, improvvisato in onore di Alexey Navalny, il le persone hanno iniziato a portare fiori al monumento come ultimo

Fiori per Navalny a Mosca, ai piedi del "Muro del dolore". Ma la polizia impedisce le proteste (Di venerdì 16 febbraio 2024) In diverse città della Russia alcuni cittadini si stanno radunando nelle piazze o in altri luoghi simbolici per omaggiare con un fiore la scomparsa di Navalny, il dissidente russo morto oggi stamane in una colonia penale in Siberia. In alcuni casi, tuttavia, la polizia sta impedendo ai cittadini di riunirsi e depositare oggetti. A Mosca alcune persone hanno deposto dei Fiori ai piedi del "Muro del dolore", il monumento dedicato alle vittime della repressione del regime sovietico, accanto a una foto incorniciata di Navalnyj. A San Pietroburgo la polizia arresta e disperse le persone che portano Fiori, candele e foto per #Navalny. Sono stati fermati anche una giornalista e un fotografo.

