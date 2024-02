Fiorentina | una squadra senza i suoi big | Jack | Nico e “mezzo” Arthur

Una vera e propria squadra corsara. Sguardo anche al resto d' 30 Beyond Limits FC U19 - Fiorentina U19 15:00 Galatasaray U19 -

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – Vincenzo Italiano si trova a dover fronteggiare un fine settimana che tanto potrà dire sul futuro della, in generale, e il suo, in particolare. C’è chi lo vede in confusione, chirisposte, altri con motivazioni ridotte. Lui tira dritto, ben sapendo che domenica a Empoli dovrà aggiustare il tiro, soprattutto nel gioco, dal primo momento il marchio di fabbrica. Non c’è un solo motivo alla base dell’identità perduta. La continuità di prestazioni pare un ricordo sbiadito. Troppi alti e bassi che non aiutano a trovare antidoti giusti e la sicurezza antica. I principi di gioco sono gli stessi, mandati a memoria; con pregi e difetti. Ma la sensazione è che gli interpreti stiano attraversando un momento di usura mentale. Tocca lui trovare le contromisure adatte. Non necessariamente tattiche. Detto questo, l’allenatore ...