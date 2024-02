Fiorentina | altro allarme per Arthur Le condizioni del centrocampista

Italiano con una vera punta in squadra ne fa cinque al Frosinone . Il lunch match di questa ventiquattresima giornata finisce 5-1 per la Fiorentina . ... (ilnapolista)

Il Mercato del Cagliari potrebbe entrare nel vivo nel corso delle ultime ore. Dopo l’affare Mina , accordo ormai in chiusura con la Fiorentina , il ... (serieanews)

Aureliano sbaglia atteggiamento (e altro) : la moviola di Fiorentina-Inter – CdS

Giudicata in maniera negativa, dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la direzione di gara di Aureliano in Fiorentina-Inter: contestati alcuni ... (inter-news)