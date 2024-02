Finto incidente per 1 | 500 euro Ma il bancario salva l’anziano

raggirando l'82enne, sono riusciti a farsi consegnare dall'anziano 10mila euro come presunta cauzione per evitare l'arresto del figlio coinvolto in un grave incidente stradale, mai accaduto. Quando

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Anziano raggirato da due malfattori, ma ilse ne accorge e li mette in fuga. Un novantenne santangiolino è stato truffato da due malviventi ai quali ora le forze dell’ordine danno la caccia. I due sconosciuti hanno fatto credere al pensionato che avesse danneggiato la loro auto in via XX Settembre e, per appianare il guaio, gli hanno chiesto 1.500, desolato, ha raggiunto la banca di via Umberto I e ha prelevato prima 500e poi mille, consegnandoli ai truffatori. In realtà, ancora lucido e in gamba tanto che ha appena rinnovato la patente, con la propria auto non aveva causato proprio alcun danno. Dopo le prime due richieste di denaro, i truffatori hanno chiesto al pensionato di tornare in banca e prelevare altro contante. Questo in una manciata di minuti. ...