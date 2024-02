i mezzi della società mista del Comune incaricata della raccolta dei vip e delle veline in giro nelle notti bianche, dei fondi Palmara e Villardita fanno finta di non sapere che, dal 2020 in poi,

Finta raccolta fondi in favore della chiesa: parroco pontino scopre la truffa (Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Lo scorso giovedì 15 febbraio, a Marina di Minturno (LT), un'azione tempestiva dei Carabinieri della locale Stazione ha portato all'identificazione di una presunta truffatrice, una donna del luogo nota per essere cliente abituale dell'edicola locale. La segnalazione è giunta al parroco della comunità di Marina di Minturno, che ha prontamente allertato le forze dell'ordine. La truffatrice aveva tentato di coinvolgere l'edicolante in una raccolta fondi per il restauro della chiesa, fingendo un non comune spirito di iniziativa e solidarietà. Tuttavia, l'edicolante, già coinvolto in opere di beneficenza, ha preferito riferire la proposta al prelato della chiesa, il ...

