“Fino a quando va in onda” Terra Amara | la decisione Mediaset sull’amatissima soap turca

La trasmissione di Fiorello, che va in onda questa stagione dallo spazio allestito al Foro Italico, propone ai cantanti un divertente siparietto: esibirsi sulle strisce pedonal i fino a quando non

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) ““, quanto durerà ancora latrasmessa da Canale 5. La serie televisivasta raccogliendo un grande successo in Italia con tre milioni di spettatori di media. Si tratta di 141 episodi suddivisi in quattro stagioni. Va indal lunedì al sabato alle 14:10 e il giovedì sera alle 21:20 con tre episodi in prima tv. Tuttavia ci sono delle differenze tra la versione originale e quella italiana. Rispetto ai 150 minuti di ciascun episodio in Italia le puntate sono più corte di 25-30 minuti per il day-time e di 40-45 minuti per la messa inin prima serata. Intanto laprocede verso il finale e in tanti si chiedono comegestirà le ultime puntate. Leggi anche:, la ...