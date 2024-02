- oltre a definire le sue intenzioni in merito alla ricostruzione,saranno " mobilitati attraverso lo Strumento per l'Ucraina Insomma per continuare a finanziare l'Ucraina nella guerra di resistenza

Finanziare la ricostruzione in Ucraina utilizzando ville e conti correnti degli oligarchi in Occidente (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mentre l'evoluzione della guerra è ancora incerta c'è chi fa i conti con la ricostruzione dell'Ucraina, dove molte infrastrutture devono essere ripristinate con urgenza. L'idea è far pagare il conto alla Russia. L'Ucraina da qualche mese chiede ai Paesi alleati di utilizzare i beni russi congelati per ricostruire l'economia devastata dalla guerra. Un nuovo rapporto mostra che i fondi necessari a ricostruire hanno raggiunto la cifra di quasi 500 miliardi di dollari. Siamo arrivati alla terza valutazione del probabile prezzo da pagare per preparare la futura ripresa e però anche partire subito con la ricostruzione. Dopo l'invasione russa di due anni fa, è tempo di bilanci e alla vigilia del secondo anniversario delle ostilità, la Banca Mondiale, il governo ucraino, la Commissione Europea e le Nazioni ...

