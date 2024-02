Finalmente l’Alba | lo stanco cinema nel cinema di Saverio Costanzo

Finalmente l'alba Saverio Costanzo al cinema dal uno stuntman stanco e ormai sul viale del

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) C’è un momento rivelatore didi, in questi giorni neidopo il passaggio in concorso all’ultimo festival di Venezia, dove venne maltrattato al punto da convincere il regista ad alleggerirlo d’una ventina di minuti per l’uscita in sala. Si tratta della scena in cui, a Cinecittà, un paio di ragazzini abbarbicati su di un ponteggio guardano avidamente attraverso uno spioncino la vista del set di qualche favoloso kolossal. Anche la protagonista Mimosa (Rebecca Antonaci), incuriosita, sale sull’impalcatura per godersi lo spettacolo. Ma niente, un guardiano dice che non si può: e come loro, anche noi spettatori restiamo lì, a fissare il vuoto di, che non riesce a dirci e mostrarci nulla degli anni ...