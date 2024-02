Final Eight | Napoli sorprende Brescia e vola in semifinale di Coppa Italia

costrette a salutare la final eight dopo aver disputato la Miracolo Napoli: Sokolowski e Pullen spodestano la Germani . Il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Torino, 15 febbraio 2024 – La magia dellediregalano una sorpresa anche nella seconda gara del secondo giorno dei quarti. Dopo il colpo della UnaHotels Reggio Emilia contro la Virtus Segafredo Bologna, a ribaltare il pronostico ci ha pensato anche la Generazione Vincenteche supera per 74-80 la Germanie si qualifica alla semie contro l’avversaria reggiana in calendario sabato. La squadra di Milicic, ritornata a prender parte alla kermesse tricolore a distanza di sedici anni dall’ultima apparizione, elimina i detentori del trofeo dell’ultima edizione al termine di un match condotto per larghi tratti. Mvp della serata va assegnato a Jacob Pullen che chiude con 25 punti supportato da un solido Markel Brown che si ferma a 19 ...

E’ probabilmente il quarto più suggestivo delle Final Eight quello tra Brescia e Napoli, con la Germani che arriva a Torino per confermare lo storico ... (infobetting)

supera to il primo ostacolo per la Final Eight di Coppa Italia per l'Olimpia Milano che risolve la pratica Trento nel primo turno della ... (sport.quotidiano)

LBA F8 - Germani, Magro "Sembravamo una squadra in precampionato, colpa mia": Sala stampa alla Frecciarossa Final Eight per il coach della Germani Brescia Alessandro Magro che va a commentare la sconfitta nel quarto di finale contro la GeVi Napoli: "Oggi è ...

La GeVi vince e ora è semifinale: Napoli ci riprova, prova a tenere il sogno in vita e lo fa partendo alla grande in questa Frecciarossa Final eight 2024. La Coppa Italia del basket parte subito bene per gli uomini di coach Milicic ch ...

Semifinali Coppa Italia basket 2024: calendario, orari, dove vederle in tv e streaming: Subito grandi emozioni e clamorosi colpi di scena nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2024 di basket maschile sul parquet della Inalpi Arena di Torino. La Virtus Segafredo Bologna, ...