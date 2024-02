Filippo Bisciglia presenta nonna Vilma | a 100 anni | stesso sorriso del nipote

Ale addirittura avanza una richiesta a Filippo Bisciglia per Donna che, più volte cornificata e riempita di bugie, si presenta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ha mostrato di recente la suadi 100. Il loroè identico. Se si pensa ad un personaggio dello spettacolo in grado di piacere a tutti e quasi del tutto esente da critiche e giudizi, uno dei primi nomi che vengono in mente è quello disi mostra con la(photo Instagram @) (cityrumors.it)Noto, tra le altre cose, per la sua conduzione del famoso programma Temptation Island,piace per via del suo apparire sempre composto, per il modo semplice e diretto che ha di rapportarsi con il pubblico e per quelgenuino che conquista sempre chiunque lo ...