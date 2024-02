Filiere produttive locali Spinta all’innovazione La Fondazione Caript mette 425mila euro

grazie alla robusta sinergia delle filiere produttive dei due Sace, Simest, delle Camere di Commercio e degli enti locali".

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Oltre 400mila. Obiettivo? Ricerca e innovazione attivando collaborazioni con università e centri di ricerca. Al centro i progetti di giovani ricercatori e il trasferimento delle conoscenze scientifiche nellepistoiesi I fondi, 450mila, arrivano da. Un impegno che si rinnova. Ricordiamo che dal 2021, attraverso i bandi per giovani ricercatori e la ricerca applicataaziendale,ha consentito di realizzare 60 progetti, investendovi 784.129. Di queste risorse, 300milasono per progetti di ricerca scientifica che possono riguardare uno o più settori tra quelli stabiliti dal consigliopeo della ...

INIZIA L’EURO-TOUR DEL PD LOMBARDIA NELLE FILIERE DEL TERRITORIO LOMBARDO: Quattro tappe tra febbraio e marzo con gli europarlamentari del collegio Brando Benifei, Irene Tinagli e Patrizia Toia, per raccontare 5 anni di lavoro per la Lombardia (mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ...

Att.produttive: Bini, fondamentale rafforzare relazioni con Baviera: L'assessore ha incontrato a Monaco il sottosegretario all'Economia del Land della Baviera, Gotthard Udine, 15 feb - Filiera dell'idrogeno, attrazione investimenti e internazionalizzazione ...

Intesa Sanpaolo e Superemme insieme per sostegno a commercio: La Filiale Imprese di Cagliari di Intesa Sanpaolo e Superemme, tra le principali realtà nel settore della grande distribuzione in Sardegna, hanno siglato un accordo per sostenere le oltre 90 piccole e ...