Feyenoord-Roma 1-1 | Slot | “Giallorossi diversi oggi | ci hanno sorpreso”

Il primo atto di Feyenoord - Roma si è concluso con un pareggio che rimanda tutti alla gara di ritorno all'Olimpico. Il tecnico degli olandesi, Arne Slot , ha commentato la sfida in conferenza stampa soffermandosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arneha parlato in conferenza stampa nel post-partita di1-1, match d’andata dei playoff dell’Europa League 2023/2024. Il tecnico degli olandesi si è soffermato nel dettaglio sulle differenze riscontrate negli avversari dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Daniele De Rossi al posto di José Mourinho. “Prima lagiocava 5-3-2, ora gioca 4-3-3. Adesso Dybala è libero di girare intorno a Lukaku, ci sono giocatori cheun ruolo diverso rispetto a prima – spiega– Ci, soprattutto nei primi 20 minuti, perchè giocavano in maniera diversa rispetto alle altre quattro volte che ci siamo affrontati. Normalmente era Pellegrini a uscire in pressing,in fase di possesso ...