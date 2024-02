Festival di Berlino 2024 | al via la 74esima edizione della Berlinale

Proprio Berlino, all'inizio degli anni 80, aveva fatto incontrare Emilia la mostra 'Felicitazioni! Fedeli alla linea 1984 - 2024' 2024 Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Sangiovanni al Festival di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilinternazionale del cinema di, noto anche come, è iniziato il 15 febbraio e durerà fino al 25. Questadelsarà l’ultima sotto la direzione artistica Carlo Chatrian, che nel 2025 sarà sostituito da Tricia Tuttle. Ildisi è aperto con uno degli attori migliori di questa generazione e tra i più chiacchierati degli ultimi mesi, anche in vista Oscar: Cillian Murphy, protagonistaprima proiezione: Small Things Like This. Ambientato nel periodo natalizio del 1985, Murphy recita al fianco di Emily Watson nel film diretto dal belga Tim Mielants. Presidentessagiuria internazionale sarà l’attrice kenyota Lupita Nyong’o: ...

Dopo il ritorno nelle sale con Killers of the Flower Moon, il premio Oscar Martin Scorsese riceverà un altro prestigioso premio per la sua grande ... (screenworld)

Il 74esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino si aprirà il 15 febbraio 2024 con la prima mondiale di Small Things Like These , una ... (spettacolo.periodicodaily)

Ha un impegno che l'attende il prossimo 10 marzo al Kodak Theatre di Hollywood, ma in attesa di sapere se vincerà il suo primo Oscar per Oppenheimer ... (comingsoon)

Small Things Like These , il film diretto dal belga Tim Mielans e interpretato da un bravissimo Cillian Murphy ha inaugurato con dignità e qualche ... (comingsoon)

Hunter Schafer nel suo primo film da protagonista, e vi farà tremare: La star di Euphoria Hunter Schafer debutta da protagonista nell'horror Cuckoo, che verrà presentato al Festival di Berlino.

Cinema, iniziato il festival di Berlino: star e proteste sul red carpet anche per Gaza: Si è aperto giovedì sera il Festival del Cinema a Berlino tra grandi attese per i film in gara e fuori concorso e le proteste che, come da tradizione, hanno lanciato messaggi al mondo dal red carpet.

BERLINALE, ITALIA “COUNTRY IN FOCUS” ALL’EUROPEAN FILM MARKET (1): Roma, 16 feb - L’Italia è “Country in Focus” per l’edizione 2024 dell’European Film Market 2024 che si è aperta ieri, 15 febbraio, e proseguirà fino al 21 febbraio, in concomitanza con il 74° Festival ...