Ferrari SF-24 | Rivoluzione e Tradizione nella Nuova Monoposto di Maranello

Rampante ha deciso di continuare nel solco della tradizione. SF, SF, ricordiamo, sta per Scuderia Ferrari , mentre 24 è l'anno Non ci sarà, comunque, alcuna 'rivoluzione'. L'attuale regolamento

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’Evoluzione Tecnica della SF-24 La presentazione dellaSF-24 ha evidenziato una svolta significativa nel design efilosofia ingegneristica della Scuderia. Con un occhio al passato e uno rivolto al futuro, la SF-24 è stata descritta come un punto di rottura rispetto ai precedenti modelli, frutto di un’attenta riflessione sulle regole tecniche attuali che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GP Arabia Saudita, F1: a Perez la pole,subito dietro GP Monaco F1: prima fila tuttacon Leclerc in pole Russell conquista la pole position in Ungheria con 44 millesimi su Sainz Formula 1, crollo: storia di una delusione Sainz in pole a Monza per 13 millesimi su Verstappen GP Singapore: ...