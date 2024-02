Ferrara | uccise la madre con una tazza di tè avvelenato | Sara Corcione | “Non so se sono pentita”

La ragazza uccisa aveva anche vinto dei premi, mentre la madre ferendola gravemente, e uccise le sue due figlie prima di Dopo aver ucciso la moglie, Angela Ferrara, Vincenzo Valicenti si sedette

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il delitto nel luglio del 2022. La 39enne - rea confessa - è a processo per omicidio aggravato e premeditato. In aula ha raccontato cosa l'ha spinta ad uccidere la, la 64enne Sonia Diolaiti, quella donna che la considerava "un incidente, una cosa che non doveva accadere".

Avvelenò la madre. La figlia confessa:: "Non sono sicura di essere pentita": Omicidio Diolaiti, Sara Corcione in aula ha ricostruito come l’ha uccisa "Ho acquistato il nitrito di sodio on line e poi l’ho messo nel tè, dopo averlo bevuto lei mi ha chiesto aiuto, ma io non sono ...

Inni al Duce e frasi razziste durante la cena in un ristorante a Ferrara: "Vestiti da poliziotto e carcerati": Il titolare del ristorante a Ferrara in cui è avvenuta la cena in cui ci sarebbero stati inni al Duce e frasi razziste ha raccontato cosa è successo.

